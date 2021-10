Rouen. Rouen : il se venge sur sa compagne

Le 11 octobre 2017, une femme porte plainte contre son compagnon, déjà condamné le 7 avril 2017 pour des faits similaires lui interdisant de paraître à son domicile à Rouen (Seine-Maritime). L'homme avait même été placé sous contrôle judiciaire. Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2017, il brave néanmoins cette injonction en se rendant chez elle, détériorant au passage sa porte d'entrée et sa boîte aux lettres. Puis il l'insulte, proférant des propos menaçants et la bousculant volontiers, alors qu'elle est enceinte. Puis il s'enfuit à bord du véhicule de sa compagne, qu'il détériore également. Elle dépose plainte et le prévenu est interpellé le lendemain puis placé en garde à vue.

"Elle veut me mettre en prison"

Interrogé, il nie les faits et ne reconnaît aucune responsabilité dans ses agissements, en dépit des photos suffisamment explicites pour juger d'une volonté de nuire par la destruction. "Elle invente, je ne reconnais rien du tout", réitère-t-il à la barre, prétextant que son ex-compagne voulait tout faire pour le "mettre en prison". Pour la partie civile, "les faits de violences sont avérés". Pour le Ministère Public, "tous les témoignages convergent pour engager la responsabilité du prévenu", alors que sa défense retient que "rien ne permet de retenir des violences sur la victime".

Après délibération, le Tribunal le relaxe pour les faits de violences conjugales mais le condamne à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour dégradation.

