Rouen. Boissay : l'alcool le rend agressif

Les quarante années de vie commune que le prévenu a entretenues avec son épouse s'arrêtent le 16 février 2017 à Boissay (Seine-Maritime), où ils résident. C'est en effet ce soir-là que le couple revient d'une soirée chez des amis. La discussion est vive durant le trajet car l'individu connaît une addiction certaine à l'alcool et, rentrés à leur domicile, il boit à nouveau, vidant trois bouteilles d'alcool que son épouse tente de lui soustraire.

Il s'énerve, l'insulte et l'injurie, puis lui assène coups de pied et coups de poing, avant de la menacer d'un couteau. Elle appelle les gendarmes qui se présentent au domicile. Ils trouvent le prévenu titubant, agressant verbalement un gendarme en l'insultant et lui crachant au visage, tout en se ruant sur lui. Plaqué au sol et menotté, il ne se laisse pas faire et persiste dans ses provocations. Il est placé en garde à vue le 17 février 2017. Mais il finit par faire profil bas et reconnaît son addiction à l'alcool. "Je ne sais pas me maîtriser quand je bois", avoue-t-il.

Mi-ange mi-démon

Entendue à son tour, son épouse décrit un personnage colérique qui l'a amenée à fréquemment quitter le domicile conjugal. L'examen médical qu'elle subit atteste de traces de coups et une interruption temporaire de travail de cinq jours lui est octroyée. La fille du prévenu confirme les dires de sa mère, mais note que son père peut être "mi ange mi démon". Pour la partie civile, "Le prévenu a fait vivre un enfer à son épouse pendant quarante ans". Pour le Ministère public, "Cet engrenage n'était plus supportable pour la victime". La défense du prévenu note que "Mon client ne se résume pas à ce qui s'est passé".

Reconnu coupable des infractions reprochées, il est condamné à douze mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans, et à une obligation de soins.

A LIRE AUSSI.

Affaire Grégory: "Je n'ai jamais frappé Murielle", affirme Marie-Ange Laroche

Violences conjugales : à 11 ans, le fils de la victime témoigne

Calvados : il ne supportait plus l'amant de sa femme

Calvados : roman d'un conducteur alcoolisé en récidive

Normandie : le barbecue dégénère, il agresse les invités avec un couteau