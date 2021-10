Rouen. Bonne table à Rouen: le Comptoir du Malt

L'hiver arrive à grand pas et les températures sont en chute libre... Rien de tel pour se mettre un peu de baume au coeur - et à l'estomac - qu'une cuisine traditionnelle du Nord. Nous prenons donc, ce jeudi 10 novembre 2016, la direction d'Isneauville (Seine-Maritime pour tester la nouvelle carte du Comptoir du Malt.

Ambiance brasserie du Nord

A notre arrivée, nous retrouvons l'ambiance des brasseries traditionnelles du Nord. Tables en bois, vieux tonneaux et poutre apparente, tout y est. Tout sourire, le serveur nous trouve une place dans la grande mais néanmoins bondée salle du restaurant.

La carte saura séduire les amateurs de viande comme de poisson. Nous y retrouvons bien sûr les incontournables choucroute, flammekueches ou potjevleesch (plat flamand composé de trois viande). Les plus pressés pourront opter pour la formule "brasserie express", avec au choix hamburgers, wraps ou gratins. Comme nous avons un peu de temps, nous partageons d'abord une planche apéritive avec un mix de garlic bread, oignon rings, bouchées au fromage et croustillants de poulet.

Pour la suite, ce sera un welsh - tranche de jambon et pain moutardé baignant dans une généreuse couche de cheddar avec une petite touche de bière brune - pour moi, la grande assiette du comptoir pour mon collègue. Une option qui lui permet de goûter un peu de ficelle picarde, de tarte aux Maroilles, de welsh et de potjevleesch. Le tout pour moins de 20 euros ! Du 100% traditionnel et des portions généreuses. Un conseil : prévoyez une bonne sieste et un repas léger pour le soir.

La carte du restaurant est consultable en ligne. Comptoir du Malte, rue du Mont Perreux, 76230 Isneauville. Tél : 02 32 19 02 99.

A LIRE AUSSI :