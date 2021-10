Caen. Caen. Elle emporte des ciseaux pour faire ses courses au "Printemps"

A 15 h 20, le jeudi 21 avril 2016, dans le magasin "Printemps" du centre ville de Caen (Calvados), Sanara Loussouko Djeri est interpellée avec une jupe et une chemise cachées dans son sac. Elle a comparu le mercredi 9 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour répondre de ces délits.

"Ma cousine a coupé les antivols"

Au début, la jeune femme met en cause sa cousine : "Elle a coupé les antivols, je ne l'avais pas vue" Mais c'est bien dans le sac de la prévenue que l'on retrouve les vêtements volés. Ensuite elle tentera : "Ma cousine m'a tendu une paire de ciseaux."

Électrochoc de l'incarcération

C'est avec un discours plus raisonnable qu'elle se présente à l'audience, reconnaissant les faits. Ayant déjà été condamnée à une peine avec sursis pour ce genre de délits et finalement incarcérée deux mois cet été, elle semble avoir changé et apprend actuellement un métier. L'incarcération ayant sans doute agi comme un électrochoc.

Volonté de s'en sortir

Ses efforts pour s'en sortir plaident en sa faveur et sont appréciés par le ministère public qui requiert un mois de prison ferme par défaut vu son passif. Au final, elle écope de 15 jours de prison ferme aménageables.

