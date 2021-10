Idée reçue. Les résidences secondaires plus nombreuses dans le Bocage que dans le Perche

Tordre le coup aux idées reçues :

Dans l?Orne, ça n?est pas dans le Perche qu?il y a le plus de résidences secondaires : c?est dans le Bocage, pourtant plus éloigné de Paris !

Le département abrite 16.269 résidences secondaires, contre par exemple, seulement 6900 en Mayenne.

La Chambre de Commerce et d?industrie d?Alençon, qui s?intéresse au potentiel économique que représentent ces résidents, explique leur baisse dans le Perche par leur sédentarisation : ils ont tellement bien aimé cette région, qu?ils s?y sont installé à demeure.

Les résultats de cette enquête ne seront dévoilés que la semaine prochaine.

