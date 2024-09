Chemilli. Une évasion artistique dans les jardins de Montperthuis

Bien connus de la région, les jardins de Montperthuis, à Chemilli, font partie des lieux à ne pas manquer dans le Perche. Le jardin potager abrite une architecture charmante et une végétation luxuriante. Cet été et jusqu'au 29 septembre, le lieu accueille une exposition d'œuvres variées, notamment de peintures diluées sur toile.

Les jardins et l'exposition sont à découvrir les samedis et dimanches de 14h à 18h. Plus d'informations sur lesjardinsdumontperthuis.com