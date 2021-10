2 femmes inventent leur agression à deux reprises: 3 et 5 mois de prison avec sursis

Deux femmes de 37 ans, et de 23 ans, qui avaient portés plainte à deux reprises pour agressions physiques et vols, en août à Alençon et en mars à Mortagne au Perche, condamnées hier, par le tribunal correctionnel d?Alençon pour dénonciations mensongères... Pas d?agressions, pas de vols, tout avait été inventé, par les deux femmes... et les blessures au visage, pratiquée par l?une d?elle, adepte de l?automutilation.... La plus jeune, a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, 500 euros d?amende... La seconde à 5 mois de prison avec suris, et 1 000 euros d?amendes.

