Flers. Dans les coulisses de la rentrée de la Scène nationale 61

Alençon, lundi 19 août. Une partie de l'équipe de la Scène nationale (Snat) 61 revenait de vacances d'été pour préparer sa rentrée culturelle. A ce moment-là, la programmation de la saison 2024-2025, sur le thème du cabaret, est déjà faite depuis plusieurs mois. Il s'agit désormais de la présenter.

"Une fois par an, on est sur scène"

Le travail du jour : préparer les envois. "On envoie près de 2 000 pochettes, à nos abonnés, aux structures sociales, aux comités d'entreprise, aux professeurs… Cela nous prend la journée", explique Emma Ricordeau, responsable de la communication et des relations publiques. Rien de grandiose dans la méthode, mais une attention particulière est mise dans le choix du remplissage de ces pochettes, qui ne sont pas toutes identiques. "On cible les envois, avec parfois notre livre sur la saison complète, et parfois des affiches de certains spectacles plus adaptés à un certain type de public", indique-t-elle. Une fois cette journée passée, place aux répétitions pendant 15 jours ! "Une fois par an, on n'est pas en coulisses mais on est sur scène pour présenter la saison", lance Emma Ricordeau. Pourtant pas comédiens, les huit membres de l'équipe, ainsi que la directrice et programmatrice Régine Montoya, ont réalisé tout début septembre une "mini-tournée" de trois soirées dans les salles de Flers, Mortagne-au-Perche et Alençon gérées par la Snat 61. "C'est un exercice qui fédère, qui permet de sortir de notre zone de confort et qui est assez apprécié par l'équipe dans une ambiance assez conviviale. On est ravis de le faire pour nos spectateurs", sourit-elle.

Cette rentrée culturelle était l'occasion pour Régine Montoya de se replonger dans les spectacles qui vont animer la nouvelle saison. "Je me retrouve un peu idiote quand on me demande quels sont les spectacles cette saison. Je les ai complètement oubliés, donc je me les suis remis en tête pour pouvoir les présenter, mais sinon je pense déjà à la saison prochaine, confie la directrice, avec l'impression d'être parfois déconnectée. Je suis même en train de penser jusqu'à fin 2029 à réfléchir comment la Snat doit se positionner face à l'avenir." Elle repart désormais dans sa bulle pour préparer la saison 2025-2026. "J'aime bien travailler avec l'idée qu'il n'y a pas d'exclusion, qu'on est à Alençon, à Mortagne ou à Flers, et qu'on peut voir les mêmes choses qu'à Paris", conclut-elle.

Pratique. Billetterie au théâtre d'Alençon, au Pôle culturel Chaudeurge de Flers, à l'office de tourisme de Mortagne ou sur scenenationale61.com.