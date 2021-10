Argentan. Les feuilles mortes perturbent la circulation des trains Paris/Granville

Le phénomène est récurrent tous les ans à cette saison: cet automne 2016, les feuilles mortes ont encore eu raison de la circulation des trains, qui est très perturbée et massivement remplacée par des autocars, sur la ligne SNCF Paris/Granville.

"Malgré un plan préventif de grande ampleur mis en oeuvre depuis plusieurs semaines pour limiter l'impact des mauvaises conditions d'adhérence sur les trains", explique la SNCF, malgré l'élagage pour limiter les chutes de feuilles sur les voies, malgré un nettoyage des rails par un train laveur à haute pression, malgré plein d'autres actions dont la limitation de la vitesse des trains à 120 km/h, comme tous les ans, les conditions de circulation sont très dégradées sur cette ligne ferroviaire au relief très marqué.

C'est ce qui la rend plus vulnérable que d'autres. Un nombre important de roues de trains a été endommagé par des glissades sur les feuilles d'arbre.

Longues réparations

Les réparations nécessitent plusieurs jours, pour chaque rame. En attendant que toutes les feuilles soient tombées des arbres, de nombreux trains sont annulés et remplacés par des autocars entre Granville et Dreux. Les usagers doivent ensuite achever leur périple en Transilien jusqu'à Paris… Et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Les deux allers-retours les plus fréquentés de la journée restent assurés par des trains: ceux qui arrivent à Paris à 8h16 et à 9h16 et ceux qui repartent de la capitale à 18h13 et 19h43.

