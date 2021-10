Caen. Insolite : A bientôt 80 ans, Michel cultive des vignes... dans son jardin

Michel habite à une quinzaine de kilomètres au nord de Caen. Aujourd'hui à la retraite, il était auparavant professeur de lettres. "J'ai deux passions: Paul Claudel et le vin!". Il faut dire que dans sa famille, la passion se transmet depuis des générations. "Mes deux grands-pères produisaient chacun leur propre vin."

Premier verre de vin à 27 ans

Pour autant, il lui faudra attendre longtemps avant de pouvoir y goûter. "Je n'ai jamais goûté le moindre verre de vin avant mon mariage, qui a eu lieu lorsque j'ai eu 27 ans."

Depuis, il rattrape le temps perdu. "Avec modération, évidemment", ajoute-t-il en souriant. Il y a 40 ans, il a transporté des pieds de vignes à Bénouville, son ancienne commune de résidence. "Il venait de ma terre d'origine: le Limousin. Et je voulais des pieds résistants!". Aujourd'hui, il a environ une centaine de pieds de vigne dans son jardin.

Il transmet sa passion aux écoliers

Depuis un peu plus de 20 ans, Michel produit donc du pineau. Mais c'est un vin extra-confidentiel: il ne le vend pas. "C'est seulement pour ma famille et mes amis proches." Chaque année, il obtient environ 25 litres de moût (jus de raisin non encore fermenté), auquel il rajoute du Calvados. Le résultat final donne "Le pineau d'exception", nom que Michel a choisi de donner à sa production.

À bientôt 80 ans, le vin est un hobby pour ce passionné. "Cela me permet de prendre l'air dans le jardin et de faire un peu d'exercice". Quant à sa science, il aime la transmettre aux plus jeunes. Il y a une quinzaine d'années, il a planté une trentaine de pieds de vignes à l'école Saint-Joseph de Caen. Depuis, il vient chaque année faire les vendanges avec les écoliers. "C'est un projet pédagogique. Cela permet aussi de faire des mathématiques tout en s'intéressant au vin. Je leur demande: si je produis 20 litres de pineau, combien de bouteilles de 75cl je peux remplir?"

Quand on lui demande ce qu'il aime dans le vin, sa réponse est claire, précise: "La convivialité, la communion et le côté réunificateur ". Très attaché à l'humain, Michel apprécie "le côté affectif qui se dégage lorsqu'on partage un verre avec quelqu'un. Grâce au vin, j'ai pu rencontrer des gens incroyables et nouer des amitiés très fortes."

A LIRE AUSSI.

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"