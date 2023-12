Agglomération de Caen. Nourriture et coiffure : les nouvelles ouvertures

La rédaction de Tendance Ouest vous dévoile en détail toutes les informations à connaître sur trois ouvertures de commerces, une à Caen et deux à Bénouville.

Barbier, biscuiterie et boucherie

"C'est mon premier commerce après avoir été autoentrepreneur. Voyant qu'il y avait de la demande, j'ai décidé de me lancer", explique Ali Jlili, le nouveau gérant de Kais Barber, situé 18 rue de Vaucelles à Caen. Pour Françoise Bisson, gérante de La Fournée des Délices, il s'agit d'une délocalisation géographique ! "Notre entreprise familiale était située à Ranville et nous avons eu envie de venir nous installer à Bénouville. En plus, la biscuiterie est située en bas d'un tout nouvel immeuble", souligne-t-elle. Le hasard fait que la boucherie-charcuterie traiteur de Richard Sarrazin est située elle aussi à Bénouville, 3 avenue du Commandant Kieffer. Elle est ouverte depuis le 13 novembre dernier. "Toutes nos viandes sont de races françaises et, ici, c'est la qualité qui prime", clame le gérant. "Je suis dans le métier depuis mon apprentissage en 1992, et c'est une vraie passion pour moi" ajoute-t-il, très fier de son nouveau commerce.