Mouvement de grève et de manifestations dans la fonction publique ce jeudi

C?est le moment de ressortir les banderolles ;... 5 syndicats appellent à la grève et à la manif dans la fonction publique.... le gros des bataillons est attendu en provenance de l?éducation nationale.... les syndicats annoncent 1/3 de grévistes.... Mouvement contre la politique gouvernementale et notamment contre les suppressions de postes......

Dans les hôpitaux, les suppressions de postes, mais aussi la création controversée d'un ordre des infirmiers alimente la grogne.... Les blouses blanches devraient être nombreuses dans les défilés qui partiront, dans l? Orne, dès 11h devant l?hôpital d?Alençon, dans le Calvados : à la même heure, Place du théâtre, à Caen.

En Sarthe, départ à 10h30 devant la maison des associations au Mans.





Mouvement de grève, alors que l?académie de Caen va perdre 108 postes dans les collèges et lycées à la rentrée de septembre... la rectrice de l?acédémie de caen l?a annoncée hier aux syndicats... l?Orne va perdre 15 postes dans les collèges .... dans le premier degré, l?académie gagne 6 postes, dont 2 dans l?Orne....

