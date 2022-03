Les jeux-vidéo rendent-ils les gens abrutis ?

C'est bien connu : les jeux vidéo ont très souvent mauvaise presse. D'après certains, ils seraient trop violents, inutiles ou une perte de temps... La question du jour alors est la suivante : Les jeux vidéo nous rendent-ils abrutis, ou au contraire, nous seraient-ils bénéfiques ?



Un groupe de scientifques a observé 42 individus des deux sexes, d'une moyenne d'âge de 20 ans. La moitié du groupe joue entre une heure et cinq heure par semaine, l'autre moitié pas du tout. A chacun des deux groupes a été proposé le même exercice, et on remarque que les résultats entre les deux groupes sont différents.





Un exercice de réflexe.



L'exercice consistait à repérer sur un écran des intrus (Quelle lettre de l'alphabet est à l'envers, quel calcul est incorrect, quel chiffre est d'une couleur sensiblement différente des autres...). Il se trouve qu'à la fin de l'exercire, les résultats des joueurs sont 10 à 30 % supérieurs par rapport à ceux des individus qui ne jouent pas au jeux-vidéo.



Les joueurs sont donc des personnes plus attentives, plus efficaces, mais l'étude ne dit pas qu'ils sont plus intelligents. Les auteurs de l'étude estiment que ces capacités peuvent être utiles dans de nombreux domaines, tels qu'au travail, à l'école, ou encore au volant.



Les jeux vidéo amélioreraient donc nos capacités mentales. D'ailleurs les bienfaits de certains jeux sont déjà utilisés par le monde médical : Le jeu « Tetris » est utilisé pour aider à soigner l'amblyopie, une maladie de la vue qui ne connait actuellement pas de remède et qui altère la vision. Le fait de concentrer ses deux yeux sur une même tache aide le malade.



Difficile donc de croire que les jeux abrutissent au vu de ces résultats scientifiques, mais bien sûr, il ne faut pas passer trop de temps sur les jeux vidéo. Comme pour toute chose, l'excès est toujours négatif.