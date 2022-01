Les chiens comprennent le langage humain!

De la même manière que les humains, les chiens utilisent l'hémisphère gauche du cerveau pour interpréter les mots, et l'hémisphère droit pour analyser l'intonation.



Afin de réaliser cette étude, les scientifiques de l'université Eötvös Loránd de Budapest ont éduqué 13 chiens, pour qu'il restent parfaitement immobiles pendant un scanner du cerveau. De là, ils ont mesuré l'activité cérébrale lorsqu'ils entendaient leur maître leur parler de façon neutre, douce ou dure. Ils ont alors compris que l'hémisphère droit du cerveau chez le chien, distinguait les intonations, et traite même les émotions.



L'étude montre aussi que si son environnement est riche en paroles comme dans une famille par exemple, le chien parviendra à mettre plus de sens aux mots qu'il entend, et ce malgré le fait que votre chien ne parle pas.



Continuez donc à papoter, ragoter et discuter avec votre chien, c'est bon pour son cerveau, mais pas en leur parlant comme à un bébé.