Bernières-sur-Mer. Calvados : 770 euros de jeux vidéo volés dans un supermarché

Le jeudi 4 août 2016, à l'Intermarché de Bernières-sur-Mer (Calvados), au nord de Caen, un homme est appréhendé pour avoir volé onze jeux vidéo. Il a été jugé ce mercredi 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen.

Vols d'une valeur de 770 euros

Ce jour-là, l'individu, un Géorgien de 39 ans, présente quelques denrées alimentaires à la caisse du supermarché. Mais ce ne sont pas ces seules acquisitions, en effet, onze jeux vidéo, d'une valeur totale de 770 euros, sont dissimulés sous ses très amples vêtements.

La vidéosurveillance présente un autre scénario

A la barre, il affirme les avoir trouvés hors de leurs emballages… Mais c'est un autre scénario que présente la vidéosurveillance: trois individus pénètrent dans le magasin, l'un d'eux retire les jeux de leurs boîtes au rayon chien/chats, un autre vient les récupérer et un troisième (le prévenu) passe en caisse.

Il ne reconnaît pas le vol en réunion

Malgré cela, l'homme ne changera pas sa version des faits. Il était seul à faire ses courses, a trouvé les jeux déballés et les a pris pour les envoyer à ses enfants en Géorgie. La procureure sourit quand elle apprend leur âge, trois et six ans. "Ce sont des jeux pour grands ados et en plus, plusieurs fois les mêmes! Vous êtes bien organisé et d'une réelle mauvaise foi!"

"Je préférerais une amende"

Elle requiert 5 mois de prison avec sursis, ce qui provoque chez le prévenu ces doléances: "Je préférerais une amende". "Et vous comptez la régler avec quoi?" questionne la présidente. L'audience se clôture donc avec le verdict de 5 mois de prison avec sursis.

