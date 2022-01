Rouen. Foire d'art contemporain Art Up à Rouen : 50 galeries et 250 artistes présentés

Devant le succès retentissant de ce rendez-vous lillois, la foire d'art contemporain Art Up! s'installe pour la première fois à Rouen (Seine-Maritime) du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2016. Pourquoi Rouen? "Nous avons mené une étude de marché. Ici, c'est la 6e Métropole de France, avec une histoire de l'art très forte, des gens qui ont des moyens, beaucoup de résidences secondaires", énumère Didier Vesse, directeur de la foire.

Faire découvrir l'art contemporain au grand public

Cet événement ne s'adresse pas qu'à un public averti, mais vise au contraire à rendre l'art contemporain accessible au grand public grâce à de nombreuses actions pédagogiques. "C'est une première édition envoûtante, excitante. Elle s'adresse à tous les publics, pour qu'ils viennent découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils se transforment en amateurs d'art contemporain puis en collectionneurs", espère Didier Vesse. Attention tout de même, les oeuvres ne sont pas données: "De 200€ à plusieurs milliers d'euros", estime-t-il. Et la première oeuvre que l'on voit donne le ton: il s'agit d'une pieuvre de 17 mètres de long, sur le parvis du Parc Expo, et faite par Laurent Martin à partir de résidus de palettes de bois.

La diversité de l'art contemporain

Placé sous le signe de la diversité, ce premier opus d'Art up Rouen réunit plus de 50 galeries soit près de 250 artistes de tous horizons et promeut la création artistique sous toutes ses formes. "C'est une foire non pas de l'art contemporain mais des arts contemporains, explique Didier Vesse, directeur de la foire. Il y a du street art, de la figuration libre… Les visiteurs viennent découvrir des galeries, des artistes célèbres depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui", poursuit le directeur.

Des galeries rouennaises, françaises et étrangères

Trois galeries rouennaises seront présentes à ce rendez-vous: la galerie Duchoze, l'espace de la Calende et la galerie Rollin, mais de nombreuses autres structures culturelles de la métropole viendront témoigner de la richesse du territoire dans ce domaine. Il y aura également une petite dizaine de galeries du Nord et de la région parisienne, cinq galeries étrangères dont une japonaise.

Cette foire d'art contemporain, en réunissant galeries régionales, nationales ou étrangères, entend surtout ouvrir nos horizons en nous faisant découvrir des créations originales et parfois très audacieuses. Si le succès est au rendez-vous - les organisateurs tablent sur 14 000 visiteurs - d'autres éditions sont prévues à Rouen.

PRATIQUE. Du 7 au 9 octobre 2016. Parc expo de Rouen. Tarifs: 9€ entrée plein tarif, 6€ tarif réduit, gratuit pour les - 12 ans. Plus d'infos ici.

