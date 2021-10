Rencontres . Courant d'art dans les églises du diocèse de Rouen

Orchestré pour la 13e année consécutive par le Père Bertrand Laurent, responsable de la paroisse Saint-Marc, et son équipe, le festival Courant d'art investit cette année quatre églises du diocèse de Rouen. Dans chacun de ces lieux, un artiste contemporain présente son travail afin d'établir des correspondances entre la transcendance de la matière et ces lieux sacrés chargés de spiritualité.

À la rencontre des communautés

"Le festival investit depuis plusieurs années des lieux devenus incontournables comme l'abbatiale St-Ouen et la cathédrale Notre Dame de Rouen, note le père Laurent, mais nous avons aussi à cœur d'ouvrir les portes de lieux de cultes moins connus du diocèse". Cette année les organisateurs du festival ont ainsi choisi de faire découvrir la démarche du photographe Pierre-Bernard Cognein dans l'église contemporaine Saint François d'Assise sur les hauteurs de Rouen. "Nous souhaitons que cette manifestation permettent au plus grand nombre de découvrir des créations de qualité, y compris des publics qui ne sont pas a priori susceptibles de fréquenter les galeries d'art". Le festival met également un point d'honneur à se développer dans les campagnes. "Pour la première fois, l'église Notre Dame de Lammerville participe au projet grâce au soutien de la municipalité : ce festival permet donc également aux curieux d'explorer les richesses de notre patrimoine architectural sacré et aux artistes de venir échanger avec de petites communautés. C'est une façon de faire de nos églises un lieu de rencontre en cette période pascale".

Spiritualité et transcendance

"Il ne s'agit pas d'un festival d'art sacré" souligne le père Laurent. Les artistes sont choisis par le père Laurent et son équipe sur plusieurs critères. "Nous recevons une vingtaine de demande chaque année, les dossiers sont examinés en fonction de la notoriété de l'artiste et de la qualité de sa démarche, explique le père Laurent qui s'investit depuis le début pour animer ce festival. La plupart ont déjà une belle carrière derrière eux et sont reconnus dans le monde de l'art contemporain". L'autre critère de sélection repose sur leur manière de transformer la matière : "La transcendance est le point commun entre ces lieux sacrés et la démarche des artistes". Cette année, l'accent est mis sur la sculpture et en particulier le travail du bois avec Maguy Seyer à la cathédrale, Jon Helip à l'abbatiale mais aussi du métal avec Johanna Häiväoja à Lammerville. "Nous laissons carte blanche à ces artistes pour investir les lieux et faire résonner leur travail avec ces joyaux du patrimoine. Les artistes s'attachent souvent pour le festival à créer des œuvres qui leur ont été inspirées par les lieux". Le festival prend alors tout son sens : "Les artistes s'imprègnent de l'atmosphère des lieux et, de cette façon, le dialogue s'instaure vraiment".

Pratique. Du 17 mars au 29 avril. Notre-Dame, église St-François d'Assise et abbatiale St-Ouen à Rouen, église Notre-Dame de Lammerville. Gratuit. http://rouen.catholique.fr

A LIRE AUSSI.

Courant d'Art : à Rouen, les artistes s'invitent à l'église

IMAGES : cérémonie pleine d'émotion pour la réouverture de l'église de St-Etienne-du-Rouvray

La musique colorée de Messiaen fait vibrer la Meije depuis 20 ans

Pendant la nuit de Pâques, 75 adultes seront baptisés dans le diocèse de Rouen

Foire d'art contemporain Art Up à Rouen : 50 galeries et 250 artistes présentés