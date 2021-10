Pour la 12e année consécutive, le diocèse de Rouen (Seine-Maritime) organise le festival Courant d'art dont le but est d'établir un dialogue entre l'Église et l'art contemporain et d'accompagner la création dans différents lieux de culte du diocèse. Le père Bertrand Laurent, coordinateur de l'événement, répond aux questions de Tendance Ouest.

Les artistes qui exposent sont-ils chrétiens?

"Pas forcément! Ce n'est pas un festival d'art sacré. Les membres de la commission sélectionnent des démarches originales, sans qu'il y ait même de thème fédérateur entre ces artistes. Le sculpteur Jean-Marc de Pas, qui a déjà participé à cet événement il y a quelques années, est de retour.

Il présente cette fois une rétrospective de son travail à l'abbatiale Saint-Ouen. Si Jean-Marc témoigne des événements récents et tragiques au Moyen-Orient, le photographe Flyhn nous a proposé un reportage photographique sur la restauration du carillon de Notre-Dame de Rouen; un événement qui avait attiré beaucoup de curieux en 2016."

Quels sont les lieux d'exposition choisis?

"Comme chaque année, la cathédrale accueille le travail d'un artiste. Bien entendu, il s'agira des photographies de Flyhn, en lien avec le lieu. En plus de l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, nous ouvrons aussi les portes de la collégiale Notre-Dame et Saint Laurent O'Toole à EU et l'église Saint Samson de Gonzeville.

Chaque année de nouveaux lieux de cultes sont investis par les artistes. Nous espérons que ces lieux soient une source d'inspiration pour eux. Les artistes sont présents sur les lieux d'exposition pour échanger avec le public. Leur investissement est essentiel pour nous."

Pourquoi organisez-vous ce festival en période pascale?

"Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Nous prônons le fait que la création artistique a sa place au coeur de cette fête. L'art doit être un vecteur pour favoriser le mieux vivre ensemble. Il permet de créer du lien."

Quelles sont les nouveautés de cette édition?

"Afin de compléter les propositions plastiques-peintures, photographies et sculptures, nous proposons également une programmation musicale du 7 au 9 avril avec trois concerts de musique sacrée ou profane à la cathédrale ou à la salle des états de l'archevêché. Tout ces événements sont gratuits. Nous proposons aussi des concerts-lectures et un colloque sur Hitchcock. Nous misons sur la diversité."

Pratique. Du 1er avril au 1er mai. Diocèse de Rouen. Gratuit. http://rouen.catholique.fr

A LIRE AUSSI.

Un patriarche, des personnalités pour consacrer la cathédrale russe

IMAGES : cérémonie pleine d'émotion pour la réouverture de l'église de St-Etienne-du-Rouvray

Le pape en Suède pour consolider la réconciliation avec les protestants