Transcendance. Courant d'art : art et foi en résonance au diocèse de Rouen

Jusqu'au 10 juin 2019, cinq églises du diocèse de Rouen (Seine-Maritime) ouvrent leurs portes à cinq artistes plasticiens contemporains dont les démarches entrent en résonance avec ces lieux sacrés. Le père Laurent, instigateur et porte-parole de l'événement, nous en parle :

Quel est le but de ce festival ?

"Depuis 14 ans, le diocèse et l'association Art et culture se donnent pour but d'accueillir les artistes dans les églises du diocèse afin d'instaurer un dialogue entre l'art contemporain et ces lieux patrimoniaux chargés d'histoire. Cela fait écho à la lettre du pape Jean-Paul II, aux artistes qui soulignent l'importance du dialogue. Il ne s'agit pas d'art sacré mais la démarche des artistes, le fait même de transformer la matière illustre une certaine transcendance. Le festival est un lieu de rencontre, nous invitons les artistes à venir parler de leurs œuvres et à échanger avec les spectateurs qu'il s'agisse de touristes, de curieux ou de paroissiens. La communauté chrétienne doit ouvrir ses portes à la création."

Quel est le programme de cette édition ?

"Nous avons souhaité faire écho à l'Armada et étoffer un peu plus le programme. C'est pourquoi nous avons choisi d'accueillir les installations de Jean-Baptiste Sauvage dans l'église de la Madeleine. L'artiste est en effet inspiré par la navigation et en particulier par les peintures des bateaux alliés pendant la Première guerre : il a conçu des frises monumentales qui sont suspendues dans la nef de l'église. Nous prolongeons également l'événement avec une conférence et un concert de musique sacré en point d'orgue donné du 7 au 9 juin, pendant l'Armada, à Saint-Maclou à Notre-Dame et à l'église de la Madeleine."

Quels sont les nouveaux lieux investis ?

"Chaque année, nous ouvrons de nouveaux lieux aux artistes. Notre-Dame de Rouen est toujours un lieu phare et incontournable mais pour cette nouvelle édition nous investissons aussi l'église de Duclair : c'est l'occasion de mettre en valeur ce monument en cours de restauration. Sur la rive gauche de Rouen nous ouvrons les portes de la chapelle Sainte-Catherine, une chapelle romane dans laquelle seront visibles les toiles de Geneviève Sennequier qui s'interroge sur la question de la migration et de l'exode : des thèmes qui font écho à l'actualité. D'autre part, nous aimons aussi mettre en valeur nos églises de campagnes et c'est pour cela que nous présenterons les œuvres Marie-Céline Varin dans l'église de Veauville-les-Baons."

Comment les artistes sont-ils sélectionnés ?

"En 14 éditions, nous avons exposé le travail de 70 artistes. Ce sont des artistes qui jouissent déjà d'une certaine notoriété et qui vivent de leur production. Il s'agit aussi bien d'artistes normands que d'artistes étrangers dont la démarche a été retenue par le comité culturel du Diocèse. Cette année nous accueillons par exemple un artiste belge, Pierre Debatty, dont les œuvres monumentales sont suspendues à Notre-Dame mais aussi une artiste locale qui fait partie de l'UAP de Saint-Étienne-du-Rouvray : Marie Voslion. Il faut simplement que leur démarche exprime une certaine transcendance mais les thèmes et les techniques peuvent être très diverses."

Jusqu'au 10 juin 2019 à Notre-Dame, à la chapelle Sainte-Catherine et à la Madeleine à Rouen. Gratuit. rouen.catholique.fr

A LIRE AUSSI.

Courant d'Art : à Rouen, les artistes s'invitent à l'église

Notre-Dame de Paris sauvée des flammes, la reconstruction s'organise