Caen. Handball. Les Vikings de Caen enfin lancés ?

Pour leur premier match de la saison à domicile, après deux déplacements perdus à Limoges et Chartres, les Vikings n'ont pas fait dans la demi-mesure ! Ils ont réservé à leur public un match haut en couleur, vendredi 30 septembre contre Besançon. Longtemps serrée, malgré le trou réalisé par le Caen Handball à quelques minutes de la fin (29-25, 57'), la rencontre s'est jouée sur un dernier penalty de Florian Dessertenne au buzzer.

Sur le fil

Avant que le capitaine ne s'élance, le score était de parité, puisque Besançon venait d'infliger un 4-0 à des Caennais fébriles. Florian Dessertenne n'a pas tremblé (30-29). "C'est bien, on a laissé un peu de suspense pour les spectateurs, s'amuse le demi-centre. On aurait quand même pu se faciliter l'affaire..."

Privé de Stanko Abadzic, Carl Ekberg, Baptiste Mir et Amir Cakic, son (décevant) demi-centre titulaire, Caen avait réussi à prendre progressivement la mainmise sur la rencontre. En première période, pourtant, ce sont les visiteurs qui s'étaient montrés les plus appliqués. Mené d'un but à la mi-temps (16-17, 30'), Caen avait haussé le ton en seconde période. Florian Dessertenne, Christo Tsatsos et surtout Denis Serdarevic, impressionnant dans les cages, étaient à la baguette. Le Caen HB se dirigeait vers une victoire facile quand la peur s'est emparée de lui. Désormais bien lancé, il va devoir confirmer vendredi 7 octobre sur le terrain du redoutable Billère. Ce ne sera pas simple.

