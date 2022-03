Sotteville-lès-Rouen. Seine-Maritime : décorer chez soi avec une oeuvre d'art

Autant le dire tout de suite : il vous sera difficile de décorer votre intérieur avec un Picasso, un Dali, ou, plus classique, un Monet. À moins que votre portefeuille pèse lourd, très lourd. Mais une oeuvre d'art peut très bien trouver sa place chez vous.

Des oeuvres à 5€

Pour y avoir droit à peu de frais, la solution passe par l'emprunt. La municipalité de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) a par exemple ouvert une artothèque, une des premières de la région, à disposition des habitants. Le principe est simple : une centaine d'oeuvres peuvent être empruntées pour un prix attractif : entre 5 et 8€ l'oeuvre. L'abonnement annuel permet de ramener chez vous huit oeuvres pour un coût compris entre 20 et 50€.

Aux enchères ou à la foire

Si vous êtes gourmands, l'achat reste le chemin le plus simple. Pour espérer un prix raisonnable, il est possible de passer par les enchères. Dans la région, l'école de Rouen, très axée sur l'impressionnisme, est souvent à l'honneur lors des ventes. Mais si vous versez davantage dans le contemporain, rendez-vous du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2016 au Parc Expo pour la foire d'art contemporain Art Up !

