Il était temps. Plus d'un an après le projet de décret faisant de Rouen (Seine-Maritime) la capitale administrative de la Région, quatre mois après la résolution unique allant dans le même sens et votée par les conseillers régionaux et plus de six mois après la réunification de la Normandie, Rouen devient officiellement le chef-lieu de la nouvelle région.

Un décret au Journal Officiel

Ce qui était déjà acté et dans l'esprit de tous vient d'être confirmé par un décret du Premier Ministre Manuel Valls publié mercredi 28 septembre 2016.

"Soyons fiers de notre ville !"

Le maire de Rouen Yvon Robert a réagi à cette nouvelle qui, en soi, n'en est pas vraiment une : "Je tiens à saluer ce décret qui entérine le statut central de Rouen, désormais capitale officielle de la Normandie. Forte de sa dimension historique, démographique, culturelle, touristique et économique, la capitale normande prend plus que jamais à coeur son rôle de locomotive régionale. J'invite tous les talents et les forces vives rouennaises à porter fièrement les ambitions de notre région aux niveaux national et international. Soyons fiers de notre ville !"

À LIRE AUSSI.