Rouen. Le parquet, une valeur sûre pour les amateurs de bois

Lorsque les gens entament un projet de rénovation ou d'équipement de leur maison, ils se tournent régulièrement vers les parquets en bois. Une solution souvent plus chère que le linoléum ou le carrelage, mais également plus confortable et plus chaleureuse.

"Lorsqu'ils passent les portes du showroom, les clients disent tous qu'ils veulent du parquet massif. Mais en réalité, ils ont tous besoin de conseils, qu'on les écoute et qu'on les rassure", note Annabelle Duplanne, gérante de la boutique Parquet Baratte de Rouen (Seine-Maritime). Avec son mari, elle y propose près de 180 références de parquets. Mais les clients en reviennent finalement toujours aux mêmes conclusions.

Le bois naturel au top

"Ce qui a du succès, c'est l'aspect le plus naturel possible dans des grandes dimensions. Ça représente près de 90% de nos ventes", assure la spécialiste. "L'aspect brossé, plus rugueux et plus rustique, a également beaucoup de succès en ce moment", ajoute son mari Guillaume. Du côté du type de bois, le chêne reste indétrônable. Mais le bambou revient en force et le tek reste présent sur les sols des salles de bain.

De son expérience, le couple a appris que les clients ont tendance à mettre le prix pour équiper les salles de vie de leurs logements. Notamment avec des essences et des finitions plus soignées. "Puis ils équilibrent le budget dans les chambres avec des produits entrée de gamme", analyse Annabelle Duplanne.

Et pour preuve que le bois est à la mode sur les sols, même les budgets plus restreints s'y mettent en optant souvent pour des stratifiés bien moins chers mais très ressemblants.