Sahurs. Décoration : le bois soigne son retour

Du sol aux meubles en passant par les décorations murales, le bois fait un retour en force dans la décoration d'intérieur. Une tendance observée par Louise Édouin, architecte d'intérieur basée à Sahurs près de Rouen (Seine-Maritime) : "C'est le grand retour ! Les gens reviennent à la chaleur avec le bois, dans un esprit récup' et atelier."

Au niveau des sols, Louise Édouin conseille des parquets ou des imitations assez clairs pour apporter de la lumière. Le petit plus ? "Utiliser des grands formats pour donner une impression de grandeur à la pièce."

Du bois dans la déco

Du côté des meubles, l'inspiration scandinave s'impose en ce moment. Pour créer ce fameux esprit récup' et atelier à la mode, l'architecte propose de mêler des plateaux en bois avec des pieds en métal. "On peut par exemple le faire avec une vieille table de ferme, ça donne un aspect plus contemporain à des meubles traditionnels."

Enfin, pour la décoration, là aussi le bois a toute sa place. "Par exemple, on peut mettre des bougeoirs, des cadres photos ou des miroirs avec un cadre en bois. Là aussi, le chêne clair ou le chêne blanchi apportent de la lumière, c'est plus doux à vivre." Plus étonnant, le rotin va revenir sur le devant de la scène dans des éléments de décoration. C'est le petit conseil de spécialiste pour avoir un temps d'avance sur les tendances de l'hiver.

