Vos hits préférés de la semaine

C'est un groupe qui prend la tête du classement normand: Clodplay et Beyoncé avec "Hymn for the weekend" (+6places). La première place était occupée la semaine dernière par "De mes propres ailes" des 3 mousquetaires, seulement 6ème cette semaine.

La meilleure progression de la semaine est attribuée à Enrique Iglesias avec "Duele el corazon" qui progresse de 12 places (16ème). C'est "Ton visage" des Frero Delavaga qui est la pire dégringolade de la semaine avec 10 places de perdues (31ème).

5) KYGO Stole the show (+4)

4) MOME Aloha (+7)

3) LOST FREQUENCIES Reality (-1)

2) KUNGS This Girl (+1)

1) COLDPLAY Hymn for the weekend (+6)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

