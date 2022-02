Hors Normandie. Vos hits préférés de la semaine

Il y a un nouveau gagnant cette semaine pour la Tendance List. C'est le DJ français Kungs qui l'emporte avec (I feel so bad" (+4 places). La meilleure progression, et elle est vraiment belle, c'est celle de Julien Doré avec "Sublime et silence" qui devient 6ème grâce à 35 places de gagnées! Ca va mal pour Julian Perretta qui n'est plus que 40ème (-16 places).

5) CLEAN BANDIT Rockabye (-4)

4) RAG'N'BONE MAN Human (-1)

3) THE WEEKND I feel it coming (-1)

2) JAMES ARTHUR Say you won't let go (+2)

1) KUNGS I feel so bad (+4)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.