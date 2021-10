Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Matt Simons, qui était premier la semaine dernière, est ejecté du podium et n'est plus que 6ème. Celui qui le remplace est le DJ Belge Lost Frequencies avec "Reality" (+1 place). Le nouveau 2ème est Jason Derulo avec "Want to want me" (+3) et ça ne bouge pas pour Kygo "Stole the show", toujours 3ème.

La meilleure progression de la semaine est attribuée à FRERO DELAVEGA avec "Ton visage" qui progressent de 7 places (5ème). C'est "Faded" d'Alan Walker qui est la pire dégringolade de la semaine avec 9 places de perdues (15ème).

5) FRERO DELAVEGA Ton visage (+7)

4) JULIAN PERRETTA Miracle (=)

3) KYGO Stole the show (=)

2) JASON DERULO Want to want me (+3)

1) LOST FREQUENCIES Reality (+1)