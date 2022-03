Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur L'historique des titres diffusés sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Vous pouvez choisir des dates ou heures de diffusion plus anciennes dans les archives.

Cette semaine, pas de changements en tête du top. Un artiste sortdu top 5 (Matt Simons) pour laisser la place à un groupe (Major Lazer).

La meilleure progression est pour Frero Delavega avec "Autour de moi" (22ème) : +10 places par rapport à la semaine dernière. La pire dégringolade est pour LOUANE avec Maman (19ème): c'est 8 places en moins.

5) THE AVENER Castle in the snow (-2)

4) MAJOR LAZER Lean On (+2)

3) KYGO Stole the show (+1)

2) JASON DERULO Want to want me (=)

1) LOST FREQUENCIES Reality (=)