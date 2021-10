Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Cette semaine, de la nostalgie dans le top 5. La surprise vient du titre "Catch & release" de Matt Simons qui se fait destituer du titre et n'est que 5ème cette semaine. Les autres titres en tête datent tous de mars 2015, cela aurait pu donc être le même top 4 il y a tout pile 1 an. De là à en déduire que les auditeurs normands n'aiment pas les nouveautés.... ;) C'est KYGO avec Stole the show qui est votre titre préféré cette semaine (+2 places).

La meilleure progression de la semaine est partagée par 2 titres: Mike Posner avec I took a pill in Ibiza (8ème) et The Aveneer avec Castle in the Snow (4ème) qui gagnent tous les deux 7 places. Celui qui chute le plus lourdement est Justin Bieber qui dégrongole de 11 places (13ème!).

5) MATT SIMONS Catch and release (-4)

4) THE AVENER Castle in the snow (+7)

3) LOST FREQUENCIES Reality (+5)

2) JASON DERULO Want to want me (+4)

1) KYGO Stole the show (+2)