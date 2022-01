Un nouvel album et un documentaire pour De La Soul!

De La Soul l'a fait! Nous pouvons enfin profiter d'un nouvel album du groupe mythique new-yorkais. Assorti de nombreuses collaborations prestigieuses, nous vous parlions déjà de cet album ici.

"And The Anonymous Nobody" est sorti après un appel de crowd-funding qui a été un réel succès puisque le groupe a récolté 6 fois plus que demandé! Alors les trois artistes ont utilisé l'argent supplémentaire pour réaliser un documentaire de 30 min pour raconter la création de ce 8ème album. Il est à voir maintenant (en anglais):

L'album est quand à lui composé de 17 titres :

Genesis (Intro) feat. Jill Scott Royalty Capes Pain f. Snoop Dogg Property Of Spitkicker (feat. Roc Marciano) Memory Of… (Us) (feat. Estelle & Pete Rock) CBGBS Lord Intended (feat. Justin Hawkins) Snoopies (feat. David Byrne) Greyhounds (feat. Usher) Sexy Bitch Trainwreck Drawn (feat. Little Dragon) Whoodeeni (feat. 2Chainz) Nosed Up You Go Dave (A Goldblatt Presentation) Here In After (feat. Damon Albarn) Exodus (Outro)

Découvrez-le sur la chaine youtube de De La Soul et commandez-le au prix conseillé de 14.99€ ICI (existe aussi en vinyle)