Cinéma. Dans "Les Passagers de la guerre", le Normand Robin Dussenne explore la solidarité et l'exil en Ukraine

Certains ont trouvé refuge ici, pour un temps provisoire mais indéterminé. D'autres se rendent régulièrement là-bas, pour aider. Ils sont tous "Les Passagers de la guerre" dans le film documentaire de Robin Dussenne.

En mode road-trip

Ce journaliste de 33 ans, originaire de Doudeville, près d'Yvetot, a suivi pendant plusieurs semaines les bénévoles de l'association Les Convois d'Irina, qui achemine régulièrement du matériel en Ukraine depuis Rouen ou Le Havre, depuis le début de la guerre.

Robin Dussenne a suivi les bénévoles des Convois d'Irina, actifs dans les régions du Havre et de Rouen.

"Pendant les longues heures que l'on a passées sur la route, je souhaitais comprendre pourquoi ils avaient décidé de s'investir pour cette cause et surtout pour quelles raisons ils continuaient, trois ans après", relate le réalisateur, confronté à des motivations très différentes.

Robin Dussenne

Des témoignages forts

Ces témoignages sont entrecroisés avec ceux de réfugiés ukrainiens installés en Seine-Maritime. Parmi les séquences fortes, la rencontre avec un jeune homme de 17 ans. "Il va passer le bac cette année, il sera bientôt majeur et potentiellement mobilisable. Il me parle de son sentiment de devoir patriotique de rentrer en Ukraine et d'aller combattre pour son pays, tout en confessant qu'il n'est pas prêt et qu'il a peur de mourir", relate Robin Dussenne.

Robin Dussenne

Le journaliste souhaitait montrer aussi la vie en Ukraine, loin du front, pourtant régulièrement percutée par la guerre. "Dès qu'on franchit la frontière, on y pense. Mais en même temps, la vie normale nous rattrape", constate le réalisateur. C'est par certains détails, comme les panneaux publicitaires remplacés par des appels à la mobilisation, les convois militaires croisés sur la route, que la guerre se rappelle aux bénévoles normands qu'il a accompagnés.

Robin Dussenne

Entièrement autoproduit par Robin Dussenne, par ailleurs lauréat du prix Varenne du jeune journaliste en 2020, le documentaire est projeté en Seine-Maritime et dans l'Eure lors de ciné-débats jusqu'au début de l'été. Il sera visible dès ce vendredi 30 mai à l'hôtel de Ville de Doudeville, à 20h.

Pratique. Prochaines projections vendredi 30 mai à l'hôtel de Ville de Doudeville (20h), mardi 17 juin au cinéma Les Arches Lumière d'Yvetot (20h30), vendredi 20 juin au cinéma Les Arcades de Val-de-Reuil (20h), lundi 23 juin à La Rotonde de Terres-de-Caux (20h30), jeudi 10 juillet au Quartier Libre de Rouen (20h). Infos et tarifs ici.