Fécamp. Boîtes solidaires : créer un pont de solidarité avec l'Ukraine

Un peu de lueur dans la noirceur de la guerre : les 550 enfants d'Otchakiv, commune littorale du sud de l'Ukraine, recevront chacun d'ici quelques semaines une boîte solidaire, remplie d'objets venus de France. Un cadeau en provenance de Fécamp, jumelée avec Otchakiv depuis juin 2023.

Jouets, batteries portables, fournitures…

Cette opération est organisée par le comité de jumelage, présidé par Patrice Valentin : "Nous avons proposé aux écoliers, collégiens et lycéens de Fécamp âgés de 6 à 17 ans de remplir une boîte à chaussures avec des objets destinés à des enfants de leur âge, accompagnés d'une lettre et d'une adresse e-mail, pour entamer une correspondance." Pourquoi ce format ? "C'est facile à trouver, pas trop grand et donc peu onéreux à remplir." A l'intérieur des boîtes, des jouets, lampes torches, batteries portables, fournitures scolaires…

Chaque enfant est invité à remplir une boîte pour un jeune de son âge.

Dans le local de l'association, les boîtes qui s'entassent forment les premières briques de ce nouveau pont de solidarité entre les deux communes, après la visite de deux groupes d'enfants d'Otchakiv pour quelques semaines de répit, au printemps et à l'automne 2024. "Il reste encore une centaine de boîtes à collecter. Nous espérons les envoyer d'ici environ un mois", poursuit Patrice Valentin. Une fois acheminées à Otchakiv, les boîtes seront remises aux enfants via les écoles locales.

Le comité de jumelage est mobilisé pour Otchakiv.

Des bombardements presque quotidiens

"Otchakiv est bombardée cinq, six, sept fois par semaine, rappelle le président du comité. Pour tous les niveaux, de la maternelle au lycée, la classe est faite dans en sous-sol, parfois en présentiel, parfois en visio." Certains réfugiés ukrainiens de Fécamp participent au comité de jumelage, comme Inna Danylyak, originaire de la région de Mykolaïv. "On sait que les enfants sont les plus vulnérables de la population, souligne en français cette mère de deux enfants, cette initiative est magnifique pour apporter de la bonne humeur à ceux qui en ont le plus besoin." Depuis le début de l'opération des boîtes solidaires, en octobre, quatre-vingt-dix enfants ont disparu des listes d'Otchakiv. Patrice Valentin n'a pas d'explication sur ces nouveaux listings. "On espère qu'ils ont quitté la ville pour s'abriter ailleurs. Nous l'espérons vraiment."

En ce jour qui marque les trois ans de guerre dans le pays, le comité de jumelage participera à un rassemblement en solidarité avec l'Ukraine lundi 24 février, à 17h45, devant la mairie de Fécamp.

Pratique. Les bénévoles de l'association du comité de jumelage Fécamp - Otchakiv sont présents chaque vendredi à partir de 18h à la maison du port pour donner des boîtes à chaussures vides et récupérer les boîtes prêtes à être envoyées en Ukraine. Plus d'infos jumelagefecampotchakiv@gmail.com.