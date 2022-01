Après 6 ans d'absence, Phil Collins est remonté sur scène

Phil Collins s'était éloigné de la scène médiatique en 2010, après des problème d'alcool, de dépression et de maladie.



Aussi bien ravis qu'étonnés, les new-yorkais ont pu revoir avec grand plaisir le grand Phil Collins revenir sur scène pour 2 titres, en ouverture du mythique tournoi de tennis, l'US Open. Une certaine émotion a envahi le public, toujours fidèle au chanteur aujourd'hui agé de 65 ans.











Il annonce également un nouvel album de compilation, et une autobiographie intitulée "Not dead yet" (Pas encore mort).



Il y a 35 ans, après être passé par Genesis, Phil Collins s'est fait connaitre du grand public en solo avec, sans doute son plus grand hit : "In The Air Tonight"