«Not Dead Yet» (Pas encore mort !) la future tournée de Phil Collins passera par la France.

No Dead Yet. Petit trait d'humour tout à fait british, dans le titre de sa nouvelle tournée. A Bientôt 66 ans, il a juré repartir pour une mini-tournée de trois semaines en juin 2017, dans trois grandes villes européennes, les trois qui pour lui ont été les plus importantes dans sa carrière : Londres, Cologne et Paris.



Les préventes sont d'ailleurs déjà sur le web : accorhotelsarena.com/



S'ajoutent à l’annonce de ses concerts, le coffret best-of "The Singles" qui reprend sur 3 CD, 45 hits qui ont marqué le monde entier, et l’autobiographie de Phil Collins, titrée également "Not Dead Yet", disponible le 27 octobre.







