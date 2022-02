Sortir dans l'Orne : jeudi 8 janvier

Ce soir, à Alençon, le café-restaurant Le Carnet de Route accueille le duo Hurricane qui rend hommage au grand Neil Young et à ses compositions folk accoustique. L'entrée est gratuite, rendez-vous à partir de 19h30, rue Marcel Palmier.



Les 7ème Internationaux Masculins se tiennent à Bagnoles de l'Orne, à partir de samedi et jusqu'au 18 janvier prochain. C'est un tournoi de tennis dans lequel de nombreux joueurs français et étrangers sont attendus. Retrouvez le programme complet et toutes les informations sur www.bagnolesdelorne.com



Jusqu'au 24 janvier, le Casino de Bagnoles-de-l'Orne organise un grand jeu-concours afin de remporter une croisière de rêve en partenariat avec MSC Croisières. Pour participer, demandez chaque jour votre bulletin de participation à l'accueil. Le tirage au sort aura lieu le samedi 24 janvier à 19h dans la salle des jeux.