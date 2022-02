Sortir dans l'Orne : mercredi 31 décembre

Passez votre réveillon du Nouvel An au Bayokos à Alençon. Ce soir, venez vous amuser sur des rythmes généralistes pour fêter la nouvelle année. L'entrée est à 10€ avec une consommation. Rendez-vous ce mercredi à partir de 23h30 pour danser jusqu'au bout de la nuit, le petit déjeuner vous sera offert.



Ce soir, c'est le réveillon du Nouvel An. Venez passer votre soirée au casino de Bagnoles de l'Orne.Tout l'équipage et l'orchestre Aquarius vous accompagne en ambiance musicale pendant le repas, puis soirée dansante digne d'un réveillon. Retrouvez toutes les informations sur www.casino-bagnolesdelorne.com



Comme chaque année, la protection civile d'Argentan met en place son "Opération Saint Bernard". Les bénévoles de l'association vous emmènent et vous ramènent le soir du réveillon. Retrouvez les contacts téléphoniques sur pc.argentan.free.fr. Le service est assuré dans un rayon de 30km autour de la ville.