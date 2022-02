Sortir dans la Manche : mercredi 31 décembre

Ce soir, venez fêter le réveillon du Nouvel An au Skull Club de Giéville. Au programme : stripteaseuses, cotillons, masques, machine à neige, buffet et petit déjeuner offert. Rendez-vous ce mercredi de 23h à 9h du matin.



A Saint-Pair-sur-Mer, la St Sylvestre est à l'honneur au bar du Casino avec dîner et soirée dansante avec DJ à partir de 20h, c'est 65€ par personne. Vous pouvez également passer votre soirée au restaurant du Casino avec dîner et animation avec un magicien en close up, cette fois c'est 90€ personne.



Musiciens amateurs, jeunes talents de la région, vous avez jusqu'au 5 janvier pour vous inscrire au Tremplin Musical du Festival des Hétéroclites. A la clé deux groupes se produiront sur la scène du Festival au début du mois de juin prochain à Saint-Lô. Les deux gagnants sélectionnés seront départagés par un jury professionnel. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com