Mike Tyson vole une glace à 5 euros, le vendeur n’ose pas réagir

Comme beaucoup de stars, Mike Tyson aime aller se détendre en famille en allant voir des match de tennis à l'US Open. Et comme beaucoup de gens, l'homme aime aussi s'accorder une petite glace pour se rafraîchir. L’ancien boxeur s'en va donc faire une petite pause pour le goûter, et décide de déguster une glace... Une affaire qui a tourné au scandale d'après le New-York-Post puisqu'il n'a pas réglé sa note de 5 dollars.



Le vendeur lui n'a pas bougé ! Surprenant Mike Tyson en plein délit, il n'a pas osé s'affronter à l'octuple champion du monde des poids lourds de boxe. Le patron du stand, informé par son employé, n'a lui non plus pas bougé d'un iota. C'est la courageuse vendeuse qui a osé faire le pas vers le boxeur mais Mike Tyson ne lui répondra pas, préférant l’ignorer et continuer son chemin.



Scandale.



Face au tollé que cela a créé, l’attachée de presse de Mike Tyson a une explication plus ou moins convaincante : « C’était un malen­tendu. Mike a pris la glace et il allait payer, mais il devait courir dans tous les sens avec sa famille… », tout en précisant qu'il était monopolisé de toutes parts. Sa fille, Milan, « est une star montante du tennis et une grande fan de ce sport ».



La glace aurait depuis été réglée, et la dignité du vendeur... envolée !





