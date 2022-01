8ème Festival Les Mauvaises Graines à Verneuil-sur-Avre

Créé en 2009 par la Maison des Jeunes et de la Culture à Verneuil-sur-Avre, le festival Les Mauvaises Graines est un festival de musiques actuelles, indépendantes et majoritairement régionales.



Pour sa 8e édition, le festival vous propose de découvrir une programmation éclectique qui satisfera un public de festivaliers curieux et exigeant.



Ecoutez Alban Legrand, le programmateur du festival :







Festival Les Mauvaises Graines - Alban Legrand Impossible de lire le son.

la programmation du festival :Tom FireHerNo Money KidsChristineSax MachineTalliskerPresque L'AmourLes Fatals PicardsNina AttalLa CanailleAälma DiliDr VoyMetro VerlaineThe Slaughterhouse BrothersThe Birds End2 Headed DogThe GoggsElfmorgen