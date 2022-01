Mie à jour : Après des recherches entreprises par les pompiers, les gendarmes, également à l'aide d'un hélicoptère et d'embarcations, aucune victime n'est finalement à déplorer.

Un éboulement de falaise sur 100m de longueur s'est produit ce jeudi 25 août 2016 vers 15h à Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime), près de Fécamp. 50 000 m3 de roches se sont ainsi effondrés. Un phénomène qui peut entre autres résulter des fortes températures actuelles qui fragilisent les falaises.

Des recherches pour trouver d'éventuelles victimes

Plusieurs moyens de secours ont été mobilisés : 45 pompiers, des gendarmes, une colonne sauvetage-déblaiement, une équipe cynopile du Calvados, un hélicoptère et des embarcations. Ces sauveteurs mènent des recherches pour trouver d'éventuelles victimes bloquées sous les roches crayeuses. Des reconnaissances aquatiques sont également en cours car le niveau de la mer est monté entre le moment de l'éboulement et celui où les recherches ont commencé. Un périmètre de sécurité a été établi.

La préfète de la région Normandie Nicole Klein appelle à "la plus grande prudence". Il est déconseillé de se promener en pied de falaises.

