L'Agenda en Normandie : vendredi 19 août

Ce week-end, le musée de Vieux-la-Romaine se met à l'heure de l'Antiquité et du Moyen-Age. Ce samedi et ce dimanche, vos enfants pourront tester la vie de camp à l'époque de Guillaume Le Conquérant. Au programme : entrainement aux manœuvres militaires, initiation aux jeux et artisanat. Toutes les infos ICI

L'été fait son cinéma à Saint-Lô. Pour la dernière projection de l'été, ce samedi, rendez-vous au Vallon de la Dollée pour la retransmission du film d'animation «Les Minions» sur écran géant. C'est à 21h45 et c'est gratuit.

Venez vivre une journée du Championnat de France de Moto Cross espoir jeunes et vétérans ce dimanche à Gorges, dans la Manche, entre Lessay et Carentan. Près de 200 pilotes sont attendus pour disputer cette manche. Rendez-vous, ce dimanche, sur le terrain de Moto Cross de Gorges. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.