L'Agenda en Normandie : jeudi 25 août

Tout ce week-end, se tient le Festival des 24h de la Margueritte, un festival d'arts de la rue déambulatoire, dans la commune de Saint Jean Le Blanc dans le Calvados. Au programme : théâtre, musique, bal et marché de producteurs. Rendez-vous, ce samedi et ce dimanche pour 24h de spectacles, de déambulations dans le village de Saint Jean le Blanc et d'ambiance conviviale.

Tout ce week-end, le club d'astronomie d'Héloup ouvre les portes de l'observatoire pour une soirée de découvertes. Au programme : présentation du club et du matériel, observations du ciel et inscriptions pour la saison 2016-2017. L'entrée est gratuite.

Le samedi 3 septembre prochain, l’US Granville recevra la réserve du Paris Saint Germain pour le compte de la 4ème journée de CFA. Venez nombreux encourager les granvillais lors de cette rencontre au Stade Louis Dior à Granville. Vos billets sont disponibles dans les points de ventes habituels : Centre Leclerc Granville, le Bar du Calvaire, Le Derby et le Bar des Fleurs. US Granville-PSG, ce sera le samedi 3 septembre à 18h.