L'Agenda en Normandie : mercredi 24 août

A partir de mercredi 24 et jusqu'à vendredi 26 août 2016, se tient le 8ème Raid du Bessin. L'aventure se vit en duo. 26 équipes prendront le départ de cette épreuve sportive. Sur terre, en mer, sur rivière ou à vélo, les participants vont devoir se surpasser. Toutes les infos sur www.bayeux.fr

Samedi 27 août 2016, à Argentan (Orne), c'est la fête de la Libération. Rendez-vous ce samedi dès 10 heures pour visiter un camp américain reconstitué et son hôpital de campagne. Il y aura aussi une parade de véhicules et un bal populaire. Plus d'infos sur www.argentan.fr

Samedi 27 août 2016, le SM Caen reçoit les corses de Bastia pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

