Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 27 et 28 août

MANCHE

Jusqu'à dimanche, se tient le Festival des Voiles de Travail à Granville. Le caractère original de cette manifestation marie activités en mer, animations dans le port et manifestations à terre, et donne une vision complète de ce que furent les voiliers de travail. L'entrée est gratuite. Le programme complet des festivités et les infos pratiques sur www.festivaldesvoilesdetravail.com

Tout ce week-end, le moto club de Saint-Lô organise un grand rassemblement de motards au parc des expositions. Au programme de cette 32ème édition : bénédiction des motos, spectacles d'acrobaties et torches humaines à moto. Le défilé dans le centre-ville se tiendra à 21h et il sera suivi de concerts avec le groupe Hygiaphone Tribute to Telephone et Manu Bakar chante Renaud. Une participation de 10€ sera demandée aux motards. Les spectacles sont gratuits.

La fête des potiers à Ger, dans la Manche, c'est ce week-end. Une trentaine de céramistes seront présents au musée régional de la poterie. Soirée du feu le samedi et marché des potiers le dimanche. En plus des rencontres avec les potiers, des animations pour petits et grands sont au prévues les deux jours.

Samedi, Saint-Lô Commerces organise l'opération «Grand déballage des commerçants Saint-Lois». Les commerçants déballeront dans les rues avec des bons plans pour la rentrée. L'occasion aussi de découvrir les nouvelles collections. Toutes les infos sur www.saintlocommerces.com

Dimanche, sur l'Hippodrome du Mont-Saint-Michel, venez assistez à la 9ème édition de démonstrations d'attelage proposée par l'association Attelage de la Baie. Deux épreuves seront présentées. C'est ce dimanche dès 10h, l'entrée est gratuite. Retrouvez les infos sur attelagedelabaie.jimdo.com

CALVADOS

Tout ce week-end, se tient le Festival des 24h de la Margueritte, un festival d'arts de la rue déambulatoire, dans la commune de Saint Jean Le Blanc dans le Calvados. Au programme : théâtre, musique, bal et marché de producteurs. Rendez-vous, ce samedi et ce dimanche pour 24h de spectacles, de déambulations dans le village de Saint Jean le Blanc et d'ambiance conviviale.

Samedi, le SM Caen reçoit les corses de Bastia pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Profitez des dernières places pour la Colore Caen le 1er octobre prochain. Pas de chrono, juste du fun avec de la couleur et de la musique. C'est une course de 5 km en centre-ville. Au programme : 4 colore stations, un village, de nombreuses animations et un Dj. Inscriptions et renseignements sur colorecaen.fr

ORNE

Tout ce week-end, le manoir de Courboyer se changera en machine à voyager dans le temps avec de nombreuses animations, des ateliers et des spectacles gratuits. Au programme : vélo-smoothie, véhicules électriques, chevaux percherons, modes de vie, musique et danses Renaissance. Rendez-vous, samedi et dimanche, à La Maison du Parc. Entrée et animations gratuites.

Samedi, à Argentan, c'est la fête de la Libération. Rendez-vous dès 10h pour visiter un camp américain reconstitué et son hôpital de campagne. Il y aura aussi une parade de véhicules et un bal populaire. Plus d'infos sur www.argentan.fr

Dimanche, se tient la 11ème édition de la fête à Saint-Sauveur à Flers. Des animations en continu avec un coin pour les tous petits, des baptêmes de poneys, des structures gonflables ou encore des jeux surdimensionnés. Une soirée musicale sera également proposée avec démonstration et initiation aux danses hip-hop. C'est ce dimanche de 14h à 23h sur le parc urbain du quartier Saint-Sauveur et c'est gratuit. Plus d'infos sur www.flers-agglo.fr