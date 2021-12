Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 13 et 14 août

MANCHE

Jusqu'au 18 août, se tient le tournoi Open du Tennis Club de Granville. Une centaine de joueurs, de 12 à 73 ans, venus de toute la France se disputent le trophée. 160 joueurs se relaient chaque jour sur les terres rouges granvillaises. Les finales se dérouleront le jeudi 18 août à partir de 9h. Toutes les infos ICI

Depuis vendredi, tout ce week-end et jusqu'à lundi, un camp viking est installé au sein du Château de Gratot. Venez découvrir le quotidien d'un camp, l'artisanat et l'art de la guerre au temps des Vikings. De nombreuses animations sont proposées : combats, ateliers-jeux pour enfants et scénettes de la vie d'autrefois. C'est de 10h à 19h. L'entrée est à 5€ pour les adultes, 2€ de 10 à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

De vendredi à dimanche, le manoir du Tourp à Omonville la Rogue, dans le Cotentin vous propose la 11ème édition de la Rue Bucolique, un festival d'arts de la rue et de musique. La plupart des spectacles sont gratuits. Retrouvez les horaires et le programme ICI

Les twins fêtent leur 36 ans cette année et vous proposent un festival sur deux jours. C'est à la Bazoge, près de Saint Hilaire du Harcouët, dans le Sud Manche. Rendez-vous samedi et dimanche. La soirée est à 13€, c'est 20€ pour les deux jours. Plus d'infos ICI

Dimanche, se tient la fête de la Saint Ouen à Gouville-sur-Mer (à côté de l'église de Linverville). Au programme : vide-greniers à partir de 7h, animations pour les enfants tout au long de l'après-midi, apéro musical suivi d'un spectacle de variété à partir de 19h avec la compagnie Tafflé et grand feu d'artifice vers 23h.

Dimanche, se tient la 40ème fête de la moisson entre Pontorson et Antrain. Au programme : grand défilé, danses, battage, démonstrations de métiers d'antan, repas et feu d'artifice. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 14h pour profiter de ces festivités. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Lundi, rendez-vous à Saint-Lô dès 21h, aux pieds des remparts et sur les bords de Vire, pour danser avec le groupe Live Deluxe qui animera la soirée avant le feu d'artifice prévu à 22h. Reprise du bal à l'issue du spectacle pyrotechnique.

CALVADOS

Le Théâtre équestre de La Pommeraye, en Suisse Normande, vous propose un nouveau spectacle intitulé «Equus Circus». Ce dernier mêle arts de la rue et arts équestres. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à 21h30 pour assister à l'une des représentations. Retrouvez toutes les infos ICI

Depuis vendredi et tout ce week-end, se tient la Peronne Cup, un grand tournoi international de football pour les U19. Les clubs européens à avoir répondu présents sont au nombre de seize. Rendez-vous à Bayeux, Vire, Verson et Thaon (club organisateur). L'entrée pour assister aux matchs varie de 2€ à 5€. Le programme complet et la billetterie à retrouver ICI

Ce week-end, le musée de Vieux-la-Romaine se met à l'heure de l'Antiquité et du Moyen-Age. Samedi et dimanche, les enfants de 8 à 12 ans sont invités à tester la vie quotidienne des Romains. Au programme : jeux, artisanat du cuir et frappe de monnaie.

Tendance Ouest partenaire du Skim School Tour, la tournée d'initiation à la glisse sur la côte normande. Venez découvrir le skimboard gratuitement ce samedi à Courseulles sur Mer et dimanche à Saint Pair sur Mer. Toutes les dates de la tournée à retrouver ICI

ORNE

Tout ce week-end, se tient la 12ème édition de la grande course de caisses à savonnettes à Le Plantis, dans l'Orne. Au programme : présentation et essais à partir de 13h30 et course à 19h30 le samedi et le dimanche course à partir de 10h, remise des coupes à 18h30, exposition de voitures anciennes et marché du terroir. L'entrée est gratuite.

Dimanche, c'est la fête du ciel à l'Aigle. Au programme : observations du ciel, planétariums numériques, aéromodélisme, spectacle artistique, marché artisanal et feu d'artifice. Rendez-vous, ce dimanche, de 11h à 1h du matin à l'aérodrome de l'Aigle. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

Dans le cadre des animations estivales proposées sur la base de loisirs de La Ferté Macé, le service des sports de La Ferté Saint-Michel vous propose de participer gratuitement à une animation kayak polo, ce dimanche, à 15h. Plus de renseignements auprès de la Mairie.