Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 6 et 7 août

MANCHE

Jusqu'au 15 août, se tient le Normandie Horse Show à Saint-Lô. Rendez-vous pendant ces 10 jours au Haras de Saint-Lô. Le programme complet est à retrouver ICI

Jusqu'à lundi, se tient la fête de Ducey- Les Chéris. Au programme : course cycliste, vide-greniers, brocante, apéro-concert, Corso Fleuri, défilé nocturne de chars illuminés, bal et feu d'artifice. Rendez-vous à Ducey-Les Chéris pour profiter de toutes ces festivités.

Samedi et dimanche, c'est la coupe de France de camion-cross à Lessay. Plus de 30 camions surchauffés venus de toute la France assureront le spectacle. Des courses toute la journée et une exposition de camions sont prévus durant tout le week-end.

Samedi, «L'été fait son cinéma» investit la plage verte de Saint-Lô. Assistez à la retransmission du film qui a connu un franc succès lors de sa sortie en salle «La Famille Bélier» d'Eric Lartigau avec la chanteuse Louane. C'est ce samedi à partir de 21h45. C'est gratuit.

Dimanche, se tient à Granville, le salon du livre. Pas moins de 60 auteurs seront présents lors de cette 33ème édition. L'occasion de rencontrer vos auteurs fétiches et d'échanger avec eux. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 18h, à la salle de Hérel, boulevard des Amiraux à Granville. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

La fête de l'âne c'est ce samedi à Asnelles, dans le Calvados. Au programme : exposition d'attelages, promenade en carriole, stands de produits régionaux et jeux. Début de la fête à 14h dans le champs en face de l'église.

Samedi, rendez-vous à l'hippodrome de Graignes dès 19h. Au programme : des courses pour professionnels, apprentis et amateurs. Le Prix Internationnal Isigny Grandcamp Intercom est l'épreuve majeure de la soirée. Des animations sont également proposées pour les enfants avec une magicienne sculpteuse de ballon mais aussi un espace jeux et des structures gonflables. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.

Samedi, une nocturne est organisée au Zoo de Jurques. De 20h à 00h, partez à la découverte du zoo. Vous arpenterez les allées du parc et suivrez un chemin lumineux. Des animations et des nourrissages vous seront proposés tout au long de la soirée comme des jeux de lumières et des acrobates lumineux. Les infos ICI

Dimanche, le Viaduc de la Souleuvre fête son 26ème anniversaire et vous invite à découvrir ses sauts délires dès 16h sur le thème médiéval. Retrouvez les meilleurs jumpers dans des sauts spectaculaires, avec des accessoires, des déguisements et des figures impressionnantes. Toutes les infos ICI

ORNE

Tout ce week-end, le Pin au Haras organise la 24ème édition de la fête européenne de la chasse et de la pêche. Au programme : animations, concours, spectacles. 9 villages présenteront des activités et des démonstrations. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur l'hippodrome de la Bergerie. L'entrée est à 9€, c'est 14€ pour les deux jours et c'est gratuit pour les moins de 15 ans. Les infos ICI

Tout ce week-end, se tiennent les Hastingales à Domfront en Poiraie, à l'occasion du 950ème anniversaire de la Bataille d'Hastings. Sur place, camps normand et saxon, animation musicale et théâtre. Pensez à réserver pour le repas. Pour les Hastingales, l'entrée est à 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants.

Samedi, rendez-vous à Héloup dans l'Orne pour la nuit des étoiles. Le club d'astronomie d'Héloup ouvre les portes de l'observatoire à partir de 21h30. Deux animateurs du club organiseront des observations du ciel pour voir les étoiles filantes. L'entrée est gratuite.