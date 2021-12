Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 20 et 21 août

MANCHE

Profitez de l'été pour visiter La Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin. Différentes animations sont proposées dont l'incontournable Redoutable. Venez également admirer de nombreux aquariums, le parcours Titanic, les engins de la Grande Galerie installés dans la Nef d'accueil ou encore l'exposition temporaire dédiée au Commandant Cousteau. Les infos pratiques sont à retrouver sur www.citedelamer.com

Tout ce week-end, le château de Flamanville remonte le temps et vous invite à sa fête médiévale. Des reconstitutions de batailles historiques seront organisées toute la journée. Les enfants du centre aéré de Flamanville ont eux aussi apporté leur touche. C'est ce samedi et ce dimanche dès 10h au château de Flamanville. L'entrée est à 5€ pour les adultes, c'est gratuit pour les 10 ans et moins.

Samedi, se tient le 35ème Enduro des Sables d'Agon-Coutainville. Plusieurs parcours seront proposés : de 1 à 3 km pour les enfants, 10 km pour les femmes et 14 km pour les hommes. Une véritable course à travers les plages et dunes. Renseignements auprès de l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville ou sur endurodessables.com

L'été fait son cinéma à Saint-Lô. Pour la dernière projection de l'été, ce samedi, rendez-vous au Vallon de la Dollée pour la retransmission du film d'animation «Les Minions» sur écran géant. C'est à 21h45 et c'est gratuit.

Venez vivre une journée du Championnat de France de Moto Cross espoir jeunes et vétérans ce dimanche à Gorges, dans la Manche, entre Lessay et Carentan. Près de 200 pilotes sont attendus pour disputer cette manche. Rendez-vous, ce dimanche, sur le terrain de Moto Cross de Gorges. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

CALVADOS

Tout au long de l'été, vous pouvez visiter le Château de Crèvecoeur à Crèvecoeur-en-Auge. En ce moment, vous pouvez découvrir les richesses de la cuisine du Second Empire grâce à des recettes d'époque ou encore découvrir la vie sous le règne de Napoléon III avec «Les Impériales» qui se tient jusqu'à dimanche. Retrouvez toutes les infos sur chateau-de-crevecoeur.com

Ce week-end, le musée de Vieux-la-Romaine se met à l'heure de l'Antiquité et du Moyen-Age. Samedi et dimanche, vos enfants pourront tester la vie de camp à l'époque de Guillaume Le Conquérant. Au programme : entrainement aux manœuvres militaires, initiation aux jeux et artisanat. Toutes les infos sur www.vieuxlaromaine.fr

Samedi, se tient la 1ère édition du Festival «La Route du Calva» à Grimbosq dans le Calvados. C'est un événement familial qui propose aux cyclistes de parcourir une boucle d'une cinquantaine de km avant de se retrouver autour d'une série de concerts. La randonnée et la soirée concerts est à 10€. Retrouvez toutes les infos et la billetterie sur www.larouteducalva.fr

ORNE

Alencea Plage c'est jusqu'à la fin de l'été au centre aquatique Alencea à Alençon. Sur place, profitez d'un espace de sable, pelouse et transat. Des jeux gonflables et des animations sont également proposés pour tous. Retrouvez toutes les infos sur www.piscine-alencon.fr

Dimanche, se tient la fête communale de Pas Saint-l'Homer, dans l'Orne. Au programme : de nombreuses animations, vide-greniers, fête foraine et bal gratuit en soirée avec un orchestre. Rendez-vous, dans le bourg de la commune ce dimanche de 6h du matin à minuit pour profiter de ces festivités.