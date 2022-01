L'Agenda en Normandie : vendredi 26 août

La fêtes des potiers à Ger, dans la Manche, c'est ce week-end. Une trentaine de céramistes seront présents au musée régional de la poterie. Soirée du feu le samedi et marché des potiers le dimanche. En plus des rencontres avec les potiers, des animations pour petits et grands sont prévues les deux jours.

Samedi, le SM Caen reçoit les corses de Bastia pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Dimanche, se tient la 11ème édition de la fête à Saint-Sauveur à Flers. Des animations en continu avec un coin pour les tous petits, des baptêmes de poneys, des structures gonflables ou encore des jeux surdimensionnés. Une soirée musicale sera également proposée avec démonstration et initiation aux danses hip-hop. C'est ce dimanche de 14h à 23h sur le parc urbain du quartier Saint-Sauveur et c'est gratuit. Plus d'infos sur www.flers-agglo.fr