L'Agenda en Normandie : jeudi 18 août

Tout ce week-end, le château de Flamanville remonte le temps et vous invite à sa fête médiévale. Des reconstitutions de batailles historiques seront organisées toute la journée. Les enfants du centre aéré de Flamanville ont eux aussi apporté leur touche. C'est ce samedi et ce dimanche dès 10h au château de Flamanville. L'entrée est à 5€ pour les adultes, c'est gratuit pour les 10 ans et moins.

Alencea Plage c'est jusqu'à la fin de l'été au Centre Aquatique Alencea à Alençon. Sur place, profitez d'un espace de sable, pelouse et transat. Des jeux gonflables et des animations sont également proposés pour tous. Retrouvez toutes les infos ICI

Tout au long de l'été, vous pouvez visiter le Château de Crèvecoeur à Crèvecoeur-en-Auge. Profitez notamment de l'animation «Les Impériales» qui se tient jusqu'à dimanche.