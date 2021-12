L'Agenda en Normandie : mardi 16 août

Ce week-end, le musée de Vieux-la-Romaine se met à l'heure de l'Antiquité et du Moyen-Age. Samedi et dimanche, vos enfants pourront tester la vie de camp à l'époque de Guillaume Le Conquérant. Au programme : entrainement aux manœuvres militaires, initiation aux jeux et artisanat. Toutes les infos ICI

Profitez de l'été pour visiter La Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin. Différentes animations sont proposées dont l'incontournable Redoutable. Venez également admirer de nombreux aquariums, le parcours Titanic, les engins de la Grande Galerie installés dans la Nef d'accueil ou encore l'exposition temporaire dédiée au Commandant Cousteau. Toutes les infos pratiques sont à retrouver ICI

Tout au long de l'été, vous pouvez visiter le Château de Crèvecoeur à Crèvecoeur-en-Auge. En ce moment, vous pouvez découvrir les richesses de la cuisine du Second Empire grâce à des recettes d'époque ou encore découvrir la vie sous le règne de Napoléon III avec «Les Impériales». Retrouvez toutes les infos ICI